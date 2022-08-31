VK выкупила 58% от облигаций выпуска на $400 млн, которые учитываются в НРД

Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK выкупила за рубли более половины из той части выпуска конвертируемых облигаций на $400 млн, права на которую учитываются в Национальном расчетном депозитарии.

Впервые о том, что компания выкупила часть выпуска со сроком погашения в 2025 году, VK сообщила 11 августа.

"На сегодняшний день выкуплено облигаций на 58% от общей номинальной стоимости выпуска, находящегося в НРД, через сделки, заключенные в индивидуальном порядке. Компания намерена продолжить выкуп облигаций, которые учитываются в инфраструктуре НРД", - заявила VK в среду. Компания призвала остальных держателей, чьи права учитываются через НРД, связаться с ее консультантом по вопросу о выкупе облигаций.

Сколько уже выкупленная доля составляет от общего объема выпуска, в VK не раскрывают.

VK также прорабатывает порядок реструктуризации облигаций, находящихся в зарубежной инфраструктуре, отмечено в сообщении.