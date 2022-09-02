Гендиректор Engie не ждет во Франции дефицита газа зимой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава энергетической компании Engie Катрин Макгрегор заявила каналу RTL, что Франция будет обеспечена газом предстоящей зимой.

"Мы относительно спокойно воспринимаем ситуацию с газом во Франции. Априори этой зимой не будет нехватки газа", - сказала она.

По ее словам, на фоне призывов правительства к экономии энергии французы уже снизили ее потребление на 4-5%.

При этом глава Engie считает, что европейская энергетическая система пребывает в напряженном состоянии, и это требует внимания.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу проводит заседание совета по обороне по вопросу снабжения страны газом и электроэнергией в преддверии зимнего сезона.

25 августа было объявлено, что Франция заполнила свои газохранилища более чем на 90%.

30 августа министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что в стране достаточный запас газа, "на случай нормальной зимы", но нужно готовиться и на случай морозов. Глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила 31 августа, что если "Газпром" прекратит поставки газа Engie, это не скажется существенным образом на энергоснабжении Франции.