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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Гендиректор Engie не ждет во Франции дефицита газа зимой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава энергетической компании Engie Катрин Макгрегор заявила каналу RTL, что Франция будет обеспечена газом предстоящей зимой.

"Мы относительно спокойно воспринимаем ситуацию с газом во Франции. Априори этой зимой не будет нехватки газа", - сказала она.

По ее словам, на фоне призывов правительства к экономии энергии французы уже снизили ее потребление на 4-5%.

При этом глава Engie считает, что европейская энергетическая система пребывает в напряженном состоянии, и это требует внимания.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу проводит заседание совета по обороне по вопросу снабжения страны газом и электроэнергией в преддверии зимнего сезона.

25 августа было объявлено, что Франция заполнила свои газохранилища более чем на 90%.

30 августа министр экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что в стране достаточный запас газа, "на случай нормальной зимы", но нужно готовиться и на случай морозов. Глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила 31 августа, что если "Газпром" прекратит поставки газа Engie, это не скажется существенным образом на энергоснабжении Франции.

Engie Франция Катрин Макгрегор Эммануэль Макрон
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