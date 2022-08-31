Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Ле Пен призвала созвать парламент на внеочередную сессию для обсуждения энергетики

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что парламент страны должен собраться на внеочередную сессию в сентябре, чтобы обсудить меры в сфере энергетики, направленные на "защиту французов".

При этом французские СМИ отмечают, что депутаты Национального собрания Франции в настоящее время находятся на каникулах, и, как ожидается, возобновят свою работу только 3 октября.

"Мы протестуем против того, чтобы президент обходил парламент при решении кризиса", - указала Ле Пен.

По ее словам, такие действия со стороны президента страны Эммануэля Макрона демонстрируют "неуважение к представителям народа".

"У нас нет уверенности в том, что исполнительная власть защитит французов и восстановит энергетический суверенитет Франции", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует провести в пятницу заседание Совета обороны, которое будет посвящено ситуации с запасами газа и электроэнергией в стране.

При этом БФМ-ТВ ранее сообщал, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если зимний период окажется холоднее, чем обычно.

Франция Марин Ле Пен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о провале украинского наступления на Николаево-Криворожском направлении

Военная операция на Украине

Минобороны РФ обвинило Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Цена нефти Brent выросла до $100 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 31 августа

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });