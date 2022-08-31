Ле Пен призвала созвать парламент на внеочередную сессию для обсуждения энергетики

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что парламент страны должен собраться на внеочередную сессию в сентябре, чтобы обсудить меры в сфере энергетики, направленные на "защиту французов".

При этом французские СМИ отмечают, что депутаты Национального собрания Франции в настоящее время находятся на каникулах, и, как ожидается, возобновят свою работу только 3 октября.

"Мы протестуем против того, чтобы президент обходил парламент при решении кризиса", - указала Ле Пен.

По ее словам, такие действия со стороны президента страны Эммануэля Макрона демонстрируют "неуважение к представителям народа".

"У нас нет уверенности в том, что исполнительная власть защитит французов и восстановит энергетический суверенитет Франции", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует провести в пятницу заседание Совета обороны, которое будет посвящено ситуации с запасами газа и электроэнергией в стране.

При этом БФМ-ТВ ранее сообщал, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если зимний период окажется холоднее, чем обычно.