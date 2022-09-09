Фондовый рынок США завершил торги ростом на фоне заявлений главы ФРС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

ФРС полностью сфокусирована на снижении темпов инфляции в США, заявил Пауэлл, выступая на онлайн-мероприятии института Катона в четверг.

Пауэлл в основном повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он отметил, что принял решение быть предельно "кратким и точным" в ходе симпозиума, чтобы подчеркнуть абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к цели в 2%, пишет газета The Wall Street Journal.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и Пауэлл больше не будет выступать до этого заседания.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам заседания в четверг.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

Участники рынка также оценивали данные министерства труда США о количестве пособий по безработице.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тысяч и составило 222 тысячи человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца мая. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 228 тысяч, а не 232 тысячи, как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 235 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали увеличения показателя - до 240 тысяч.

Акции United Airlines Holdings Inc. подорожали на 0,73%. Американская авиакомпания инвестировала $15 млн в производителя летающих такси Eve Air Mobility, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Бумаги American Eagle Outfitters Inc. упали на 8,71%. Американский ритейлер одежды отчитался о квартальном убытке и отказался от выплаты дивидендов, из-за чего акции компании резко снижаются в ходе предварительных торгов.

Цена акций Amazon.com Inc. увеличилась на 0,26%. Американский онлайн-ритейлер планирует продолжить расширение штата, но не такими активными темпами, как в период пандемии коронавируса, сказал глава компании Энди Джесси в ходе мероприятия Vox Media в Беверли-Хиллз.

Акции Apple Inc. опустились на 0,96%. Компания в ходе традиционной осенней презентации представила новую линейку смартфонов iPhone 14, а также новое поколение "умных" часов Apple Watch.

Котировки акций Rivian Automotive Inc. выросли на 10,9%. Германский Mercedes-Benz Group AG и американский производитель электрических пикапов и внедорожников договорились о создании совместного предприятия в Европе. Компании будут производить электрофургоны на заводе, который будет заниматься исключительно выпуском электрических транспортных средств, вблизи одного из предприятий Mercedes-Benz, говорится в сообщении автопроизводителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 193,24 пункта (0,61%) и составил 31774,52 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 26,31 пункта (0,66%) - до 4006,18 пункта.

Nasdaq Composite набрал 70,23 пункта (0,6%) и составил 11862,13 пункта.