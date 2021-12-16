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Китайские кредиторы Evergrande подали к ней иски на сумму более $13 млрд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Китайские кредиторы China Evergrande Group подали судебные иски к застройщику на общую сумму более $13 млрд в связи с тем, что она допустила просрочку по долгу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, китайские суды приняли 367 исков к Evergrande за период с 24 августа по 9 декабря на общую сумму 84 млрд юаней ($13,2 млрд). Международное рейтинговое агентство Fitch 9 декабря понизило рейтинг компании до "ограниченного дефолта".

Сроки, в которые были поданы иски, показывают, что китайские кредиторы Evergrande потеряли уверенность в способности компании платить по долгам еще до того, как Fitch признало ее дефолт.

"Кредиторы спешат подать в суд на Evergrande, чтобы иметь преимущество в плане возмещения потерь в случае реструктуризации долга компанией, - отмечает аналитик Loomis Sayles Бо Чжуан. - Это особенно верно, когда не ко всем заимствованиям отношение одинаковое".

Первые иски в суд начали поступать в августе, когда Народный банк Китая (НБК) выступил с критикой менеджмента Evergrande, заявив, что плохое руководство привело компанию к долговому кризису. Спустя несколько дней после этого, Evergrande предупредила о риске дефолта.

"Мы не сможем заплатить всем кредиторам, наши возможности ограничены, - заявил FT один из топ-менеджеров компании. - Мы дадим возможность суду решить, кто получит выплаты и в каком объеме".

Соперничать с китайскими кредиторами Evergrande будут держатели ее долларовых бумаг, общий объем которых составляет $19 млрд, отмечает газета.

Акции Evergrande подорожали на 3,2% по итогам торгов в Гонконге в четверг. С начала года их стоимость упала почти на 90%.

Китай Гонконг Evergrande Народный банк Китая

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