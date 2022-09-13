ЦБ выступил против проекта о праве юрлиц входить в СД акционерных обществ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не поддержал законопроект Минэкономразвития, который предусматривает возможность вхождения юридических лиц в советы директоров акционерных обществ (АО). Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с позицией регулятора. Если Минэкономразвития видит в этой реформе инструмент борьбы с санкциями, то ЦБ приводит аргументы в пользу того, что риски ограничительных мер наоборот вырастут.

Ранее Минэкономразвития предложило отказаться от правила, в соответствии с которым членами совета директоров акционерных компаний могут быть исключительно граждане. Ведомство подготовило изменения в закон об АО, которые позволяют наделять юрлиц статусом членов советов директоров как публичных, так и непубличных компаний, у которых более 50 акционеров. Такая возможность должна быть оговорена в уставе акционерного общества.

Обязательное условие – помимо организаций в совете директоров АО должно быть хотя бы одно физлицо. По общему правилу в заседаниях совета от имени юрлица будет участвовать его сотрудник, однако правительство РФ сможет установить и другие требования к организациям, претендующим на статус членов советов директоров, или правила осуществления ими своих полномочий.

Объясняя свою инициативу, Минэкономразвития писало, как рассказывал источник "Интерфакса", что она позволит обеспечить стабильность деятельности совета директоров, а также будет инструментом противодействия санкционному давлению.

Банк России с последним не согласен. По словам собеседника "Интерфакса", ЦБ полагает, что такой подход нельзя рассматривать как способ противодействия санкционному давлению. Участие юрлица в совете директоров не исключает для физлиц-членов СД риск подпасть под санкции, а напротив, повышает его, отмечает регулятор. При наложении санкций на юрлицо, которое является членом СД, под них также могут подпасть как лица, входящие в состав его органов управления, так и иные лица, оказывающие влияние на его деятельность, пересказал источник позицию ЦБ.

Кроме того, реализация предложенных подходов приведет к тому, что основные акценты в работе СД будут смещены на осуществление представительских функций, снизится эффективность работы советов, изложил источник еще одну оценку регулятора. По его словам, ЦБ обращает внимание на то, что акционеры общества лишаются возможности влиять на состав СД, так как компания-член совета директоров самостоятельно будет определять своего работника для участия в деятельности этого органа управления компанией.

Более того, новые правила не содержат никаких требований к сотруднику компании, который будет от ее имени участвовать в работе СД, отмечает ЦБ. Это чревато неопределенностью с определением лиц, которые будут принимать управленческие решения и будут нести ответственность за их принятие.

Кроме того, по словам источника, ЦБ напоминает, что в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления при формировании совета директоров должны обеспечиваться эффективность и профессионализм данного органа, а это связано непосредственно с личностью членов СД, их профессионализмом и компетенцией.