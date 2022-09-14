Германия повысит пособие по безработице на 12% до 502 евро в месяц

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Германии с 1 января 2023 года базовое пособие по безработице для одинокого человека увеличится на 53 евро - до 502 евро в месяц, заявил министр труда Хубертус Хайль. Об этом пишет Die Zeit.

Таким образом, повышение пособия составит почти 12%. Для пар базовая выплата установлена на уровне 451 евро.

Это одно из пакета решений, которые правительство приняло 14 сентября, чтобы смягчить социальные проблемы в условиях складывающегося энергетического кризиса и инфляции.

В частности, безработным будет оплачиваться аренда жилья в течение первых двух лет.

В следующем году традиционное пособие для безработных Hartz IV будет переведено в новую форму - "гражданское пособие" (Burgergeld). В том числе в нем при расчете суммы впервые будет учитываться ожидаемая инфляция, а не только изменения потребительских цен в прошлом.