Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Германия повысит пособие по безработице на 12% до 502 евро в месяц

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Германии с 1 января 2023 года базовое пособие по безработице для одинокого человека увеличится на 53 евро - до 502 евро в месяц, заявил министр труда Хубертус Хайль. Об этом пишет Die Zeit.

Таким образом, повышение пособия составит почти 12%. Для пар базовая выплата установлена на уровне 451 евро.

Это одно из пакета решений, которые правительство приняло 14 сентября, чтобы смягчить социальные проблемы в условиях складывающегося энергетического кризиса и инфляции.

В частности, безработным будет оплачиваться аренда жилья в течение первых двух лет.

В следующем году традиционное пособие для безработных Hartz IV будет переведено в новую форму - "гражданское пособие" (Burgergeld). В том числе в нем при расчете суммы впервые будет учитываться ожидаемая инфляция, а не только изменения потребительских цен в прошлом.

Германия Burgergeld Хубертус Хайль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

В ФАС заявили, что власти еще обсуждают приемлемый рост оптовых цен на газ в 2023 г.

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });