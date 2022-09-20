Morgan Stanley заплатит штраф в $35 млн за нарушения в сфере защиты клиентских данных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley заплатит штраф в размере $35 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, связанных с нарушениями в сфере защиты пользовательских данных.

Регулятор утверждает, что одно из подразделений банка не приняло необходимых мер безопасности при замене жестких дисков офисных компьютеров и серверов. Часть устройств, по данным SEC, была перепродана без удаления с них клиентских данных.

В общей сложности под угрозой оказались данные 15 млн клиентов Morgan Stanley, отмечают в SEC.

Morgan Stanley согласился заплатить штраф без признания или отрицания вины.

"Мы уже уведомили соответствующих клиентов относительно ситуации, которая произошла несколько лет назад, - говорится в заявлении банка. - Неавторизованного доступа к персональной информации клиентов или ее неправомерного использования выявлено не было".

Акции Morgan Stanley теряют в цене 1,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.