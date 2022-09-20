Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Morgan Stanley заплатит штраф в $35 млн за нарушения в сфере защиты клиентских данных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley заплатит штраф в размере $35 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, связанных с нарушениями в сфере защиты пользовательских данных.

Регулятор утверждает, что одно из подразделений банка не приняло необходимых мер безопасности при замене жестких дисков офисных компьютеров и серверов. Часть устройств, по данным SEC, была перепродана без удаления с них клиентских данных.

В общей сложности под угрозой оказались данные 15 млн клиентов Morgan Stanley, отмечают в SEC.

Morgan Stanley согласился заплатить штраф без признания или отрицания вины.

"Мы уже уведомили соответствующих клиентов относительно ситуации, которая произошла несколько лет назад, - говорится в заявлении банка. - Неавторизованного доступа к персональной информации клиентов или ее неправомерного использования выявлено не было".

Акции Morgan Stanley теряют в цене 1,3% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.

Morgan Stanley
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

Индекс Мосбиржи в падении пробил 2200 пунктов, после этого наметился отскок

Индекс МосБиржи упал ниже 2300п впервые с конца августа из-за роста геополитических рисков

Ветеран российской фининдустрии Белла Златкис покинула правление Сбербанка

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

"АвтоВАЗ" предложил разрешить использование маткапитала для покупки первой машины

Рост цен производителей в Германии в августе достиг рекордных 45,8%

PepsiCo полностью прекратила производство флагманских брендов в России

PepsiCo полностью прекратила производство флагманских брендов в России

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

Индекс МосБиржи упал ниже 2400п после слов об отсутствии перспектив дипломатии на Украине

Газопровод "Сила Сибири" из РФ в КНР остановится на профилактику 22-29 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });