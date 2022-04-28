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Многим компаниям в РФ могут разрешить закрывать доступ к отчетности за любой период

Многим компаниям в РФ могут разрешить закрывать доступ к отчетности за любой период
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает разрешить широкому кругу компаний с 1 января 2023 года ограничивать доступ к своей отчетности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) за любой период, а не только за 2019-2021 годы. Такая возможность устанавливается в опубликованном для общественного обсуждения проекте постановления правительства.

В марте 2022 года правительство РФ своим постановлением №395 временно ограничило доступ к данным в ГИРБО. В соответствии с ним до конца текущего года компании вправе подать заявление в Федеральную налоговую службу с просьбой скрыть полностью или частично из открытого доступа сведения из бухотчетности за 2019-2021 годы. Доступ к этим данным не ограничивается для госорганов, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и Банка России.

Теперь Минфин предлагает сделать бессрочной возможность сокрытия информации для широкого круга компаний. Если проект будет принят, то с 1 января 2023 года воспользоваться ей смогут организации оборонно-промышленного комплекса, компании, подпавшие под внешние санкции (должны быть включены в специальный перечень резидентов, который ведет ФНС), банки, уполномоченные обслуживать гособоронзаказ, а также компании, решение о закрытии доступа к сведениям о которых принято правительством по представлению профильного министерства.

Упомянутые организации смогут инициировать, обратившись в ФНС, ограничение и возобновление доступа в ГИРБО к своей отчетности за любой период. В своем заявлении компании должны указать "отчетный период (отчетные периоды), за который (которые) доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе должен быть ограничен, либо отчетный период, начиная с которого должен быть ограничен доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе", указано в проекте.

Минфин РФ
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