РФ ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина"

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия ввела санкции в отношении оператора германского подземного хранилища газа "Катарина" - компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим постановлением от 30 сентября дополнил перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

ПХГ "Катарина" - проект, реализованный "Газпромом" вместе с компанией Verbundnetz Gas AG. Хранилище в кавернах каменной соли расположено недалеко от Бернбурга в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ. Объект назван в честь российской императрицы Екатерины II.

Verbundnetz Gas AG была вынуждена обратиться за государственной поддержкой на фоне энергетического кризиса в Европе.

Ранее в контрсанкционном российском списке оказалась и группа Gazprom Germania, в отношении которой правительство ФРГ ввело внешнее управление.