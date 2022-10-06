Центробанк установил факты манипулирования на рынке фьючерсных контрактов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 30 марта 2021 года по 25 февраля 2022 года на организованных торгах фьючерсными контрактами на сахар-сырец (SUGR-10.21, SUGR-3.22, SUGR-5.22), на обыкновенные акции ПАО "МТС" (MTSI-12.21) и на обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" (RTKM-9.21). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сделки с фьючерсными контрактами, заключенные между двумя физлицами по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов в 100% случаев.

Сделки совершались физлицом с согласия другого физлица, передавшего ему управление своим счетом. При этом оформленные надлежащим образом полномочия на взаимодействие с профучастником рынка ценных бумаг у физлица от имени другого физлица отсутствовали.

Согласно выводам проверки, проведенной регулятором, эти сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", так как был нарушен установленный в нем запрет.

Банк России направил физлицам-нарушителям обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении них также приняты меры в рамках административного производства.

В адрес профессиональных участников рынка ценных бумаг, чьими клиентами являются физлица-нарушители, направлены предписания о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах по поручениям этих клиентов, представленным брокеру с помощью программно-технических средств, используемых для подачи торговых поручений клиентов по сети интернет.

Банк России обращает внимание клиентов профучастников рынка ценных бумаг на риски передачи третьим лицам личных данных (логинов и паролей), касающихся взаимодействия с профучастником.