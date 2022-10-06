ЦБ отметил ухудшение динамики финансовых платежей в сентябре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Динамика финансовых платежей в сентябре немного ухудшилась по сравнению с августом, указывая на возможное ослабление экономической активности в конце III квартала, говорится в комментарии Банка России.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, за сентябрь 2022 года сократился на 2,5% по сравнению со средним уровнем II квартала, отмечает регулятор. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления темп снижения составил 4,5%.

"Картина по укрупненным группам отраслей остается неоднородной", - подчеркивает Банк России.