Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

ЦБ отметил ухудшение динамики финансовых платежей в сентябре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Динамика финансовых платежей в сентябре немного ухудшилась по сравнению с августом, указывая на возможное ослабление экономической активности в конце III квартала, говорится в комментарии Банка России.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, за сентябрь 2022 года сократился на 2,5% по сравнению со средним уровнем II квартала, отмечает регулятор. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления темп снижения составил 4,5%.

"Картина по укрупненным группам отраслей остается неоднородной", - подчеркивает Банк России.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

Тариф на отопление в Литве вырос в два раза

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Польша и Франция начали тратить запасы газа из хранилищ

Польша и Франция начали тратить запасы газа из хранилищ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });