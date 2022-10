Mizuho купит 20% онлайн-брокера Rakuten Securities за $550 млн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Японская Rakuten Group Inc. согласилась продать 20% подразделения по операциям с ценными бумагами одному из крупнейших банков страны Mizuho Financial Group Inc. за 80 млрд иен ($551,2 млн), сообщает MarketWatch.

При этом Rakuten and Mizuho образуют стратегический альянс для максимального усиления обеих компаний и ускорения темпов роста.

Покупателем выступит Mizuho Securities, сделка должна быть закрыта 1 ноября.

Конкуренция среди японских банков за онлайн-сервисы усиливается, поскольку они стремятся привлечь молодых клиентов за счет предоставления им онлайн-услуг, в том числе в сфере операций с ценными бумагами, отмечает Nikkei. В июне этого года другой крупный японский фининститут - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - купил 10%-ную долю в крупнейшем в стране онлайн-брокере SBI Holdings Inc.

Rakuten Securities, специализирующаяся на онлайн-торговле ценными бумагами, была создана в 1999 году. По данным на конец июня, число ее клиентов превышало 8 млн и было больше, чем у любой другой компании в отрасли.