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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Банк "Уралсиб" приостановил переводы в евро

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Банк "Уралсиб" из-за ограничений со стороны европейских банков-корреспондентов приостановил проведение переводов в евро для розничных и корпоративных клиентов, говорится в материалах кредитной организации.

"В связи с введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов банк "Уралсиб" с 13 августа 2022 года вынужден приостановить осуществление денежных переводов и платежей в евро для клиентов", - отмечает банк.

Экономика"Уралсиб" больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евроЧитать подробнее

Входящие платежи в евро и конверсионные операции доступны в полном объеме. Операции в долларах США доступны в штатном режиме, подчеркивается в материалах.

"Уралсиб" в июне 2022 года из-за политики иностранных кредитных организаций перестал проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро. При этом банк продолжил проводить в обычном режиме собственные платежи и платежи клиентов в этих валютах.

У "Уралсиба", согласно последней доступной раскрытой отчетности, были корреспондентские счета за рубежом в американских JPMorgan Chase Bank, The Bank of New York Mellon (и в его подразделении во Франкфурте, Германия), немецком Commerzbank AG, австрийском Raiffeisen Bank International AG и польском mBANK S.A..

Банк "Уралсиб" по итогам 2021 года занял 22-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

банк Уралсиб
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