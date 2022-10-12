Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Минэнерго РФ сообщило об отсутствии проблем в цепочке добычи нефти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не испытывает существенных проблем с технологиями добычи нефти, чтобы поддерживать ее текущий уровень или даже наращивать, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на сессии в рамках РЭН-2022.

"Мы сейчас не видим каких-то непреодолимых проблем по всей искомой технологической цепочке, которые нам помещают текущий уровень добычи даже потенциально наращивать", - сообщил Сорокин.

Он отметил, что в настоящее время ведется формирование отраслевого спроса на 10-15 лет по технологиям нефтедобычи, которые предстоит импортозаместить. "Имея системную оценку и некий консенсус от всех потребителей данного товара, мы получаем ситуацию, когда промышленности можно сделать этот заказ. И тогда 10-15 лет поэтапно, постепенно этими технологиями можно будет заниматься, данные технологии импортозамещать", - сообщил первый замминистра энергетики РФ.

Комментируя тему физической логистики при поставках нефти, он отметил, что хотя большая часть мира пребывает в прагматическом режиме, Минэнерго не видит проблем с логистикой: "Стоимость фрахта выросла, да, но она выросла для всего мира, не только для нас. Те действия недружественных стран, которые привели к полному слому логистических цепочек, они, по сути, для всего мира удлинили время доставки нефти, что в итоге привело к удорожанию всех товаров".

Сорокин добавил, что РФ в настоящее время не испытывает трудностей с технологиями в нефтепереработке, способна удовлетворять действующие потребности в моторном топливе.

"У нас есть запас, даже по мощностям свободным, которые мы можем задействовать, и есть ряд мер, которые могут быть направлены в случае необходимости для увеличения выпуска моторного топлива. Здесь мы полностью закрыты, но опять же стоит вопрос дальнейшего углубления переработки, дальнейшего выхода светлых (нефтепродуктов - ИФ). Здесь и технологии партнерских стран, и по ряду критических позиций мы с ведущими институтами страны и компаниями ведем работу по катализаторам, ЗИПам, контрольно-измерительной аппаратуре для того, чтобы такие расходники импортозаместить", - добавил Сорокин.

Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Ветрогенерация в Европе упала почти вдвое

Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });