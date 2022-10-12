Минэнерго РФ сообщило об отсутствии проблем в цепочке добычи нефти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не испытывает существенных проблем с технологиями добычи нефти, чтобы поддерживать ее текущий уровень или даже наращивать, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на сессии в рамках РЭН-2022.

"Мы сейчас не видим каких-то непреодолимых проблем по всей искомой технологической цепочке, которые нам помещают текущий уровень добычи даже потенциально наращивать", - сообщил Сорокин.

Он отметил, что в настоящее время ведется формирование отраслевого спроса на 10-15 лет по технологиям нефтедобычи, которые предстоит импортозаместить. "Имея системную оценку и некий консенсус от всех потребителей данного товара, мы получаем ситуацию, когда промышленности можно сделать этот заказ. И тогда 10-15 лет поэтапно, постепенно этими технологиями можно будет заниматься, данные технологии импортозамещать", - сообщил первый замминистра энергетики РФ.

Комментируя тему физической логистики при поставках нефти, он отметил, что хотя большая часть мира пребывает в прагматическом режиме, Минэнерго не видит проблем с логистикой: "Стоимость фрахта выросла, да, но она выросла для всего мира, не только для нас. Те действия недружественных стран, которые привели к полному слому логистических цепочек, они, по сути, для всего мира удлинили время доставки нефти, что в итоге привело к удорожанию всех товаров".

Сорокин добавил, что РФ в настоящее время не испытывает трудностей с технологиями в нефтепереработке, способна удовлетворять действующие потребности в моторном топливе.

"У нас есть запас, даже по мощностям свободным, которые мы можем задействовать, и есть ряд мер, которые могут быть направлены в случае необходимости для увеличения выпуска моторного топлива. Здесь мы полностью закрыты, но опять же стоит вопрос дальнейшего углубления переработки, дальнейшего выхода светлых (нефтепродуктов - ИФ). Здесь и технологии партнерских стран, и по ряду критических позиций мы с ведущими институтами страны и компаниями ведем работу по катализаторам, ЗИПам, контрольно-измерительной аппаратуре для того, чтобы такие расходники импортозаместить", - добавил Сорокин.