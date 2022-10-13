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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Новый оператор "Сахалина-1" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-1" ООО "Сахалин-1" (на английском языке - Sakhalin-1 LLC) будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске, говорится в распоряжении правительства от 12 октября.

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Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение предписывает консорциуму и оператору консорциума (компании Exxon Neftegas Ltd) в целях обеспечения непрерывности и безопасности деятельности производственных объектов: обеспечить перевод персонала, а акционерному обществу "Сахалинморнефтегаз-Шельф" обеспечить прием работников оператора консорциума (eгo российского филиала представительства) в АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф"; обеспечить перевод на "Сахалинморнефтегаз Шельф" всех договоров, которые были заключены для целей реализации соглашения.

7 октября президент Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Указ предполагает создание российского ООО - нового оператора проекта "Сахалин-1" - и передачу ему всех предусмотренных СРП прав и обязанностей консорциума инвесторов, а также прежнего оператора - Exxon Neftegas Limited.

При учреждении компании 11,5% ее долей получает АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (пропорционально доле в СРП) и 8,5% - АО "РН-Астра". Правительство России не является учредителем нового ООО. Доля иностранных участников (80%) при регистрации будет находиться на балансе самого ООО. Зарубежные компании должны в месячный срок подтвердить согласие получить пропорциональную долю в новом операторе.

Полномочия единоличного исполнительного органа нового оператора будет выполнять АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". После перехода права собственности на все доли в новом ООО его участники могут избрать новый единоличный исполнительный орган или продлить полномочия "Сахалинморнефтегаз-Шельфа".

Новый оператор сохранит "специальный налоговый режим, таможенное, таможенно-тарифное регулирование и исключительное право на экспорт газа, предусмотренные соглашением".

В апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций".

В августе ExxonMobil сообщила, что занимается передачей прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

В последнем кроме ExxonMobil и "Роснефти" участвуют SODECO (Япония) - 30% и ONGC (Индия) - 20%.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова.

Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

Сахалин-1 Южно-Сахалинск РН-Астра Правительство Exxon Neftegas Роснефть SODECO ONGC
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