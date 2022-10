Индийская ONGC планирует остаться в "Сахалин-1" после смены оператора

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) планирует получить долю в ООО "Сахалин-1", новом операторе реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-1". Об этом пишет The Times of India со ссылкой на несколько источников.

Ранее компания владела 20%-ной долей в СРП- проекте через "дочку" ONGC Videsh.

"ONGC Videsh будет защищать свою долю в этом проекте", - заявил один из источников.

На "Сахалин-1" приходилось около четверти доказанных запасов компании, составлявших 124,7 млн тонн на конец марта 2022 года.

Источники сообщили, что ONGC рассмотрит возможность приобретения дополнительной доли в проекте, если это будет иметь "коммерческий смысл".

Японская SODECO, еще один участник "Сахалина 1", пока не приняла решения относительно дальнейшего участия в проекте.

"Мы собираем информацию об указе и планируем до 12 ноября принять решение о том, будем ли мы подавать заявку на долю в новом предприятии, после консультаций с заинтересованными сторонами, включая министерство промышленности Японии", - заявил представитель SODECO в понедельник.

Как сообщалось, в апреле Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций". В мае добыча упала до 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 220 тыс. б/с ранее.

В августе ExxonMobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

7 октября Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

В соответствии с октябрьским указом президента РФ, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получает 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% – SODECO и 20% – ONGC – ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО и зарубежным компаниям дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

После создания нового оператора проекта Exxon Mobil заявила, что полностью покинула Россию. "Мы благополучно покинули Россию после экспроприации. Нашим приоритетом всегда было быть ответственным оператором, защищая сотрудников, окружающую среду и целостность операций на "Сахалине-1". Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", - заявили "Интерфаксу" в американской компании.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи – 11,3 млн тонн нефти.