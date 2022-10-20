После остановки "Сахалина-1" Хабаровский край и север Сахалина получают газ от "Газпрома"

Вице-премьер Трутнев считает, что этих поставок не хватает

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Прекращение поставок газа в Хабаровский край и на север Сахалина после остановки добычи на проекте "Сахалин-1" в сентябре привело к необходимости задействовать другую ресурсную базу на Сахалине, но объемов недостаточно, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Минэнерго России создан оперативный штаб, составлен план по мероприятиям по обеспечению поставки газом. В настоящее время подача газа в регион осуществляется ПАО "Газпром" из ресурсов Сахалинской области, однако не в полном требуемом объеме", - сказал он на совещании в Хабаровске.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил журналистам: "Со своей стороны мы отработали все аварийные и временные схемы снабжения. И углем, и мазутом, и дизелем. И на эту тему с ДГК (АО "Дальневосточная генерирующая компания" - ИФ) и малой энергетикой работаем уже месяц, замерзнуть никому не дадим. Но очень хотим, чтобы все наши котельные и ТЭЦ работали на газе. Режима экономии в Хабаровском крае не вводится".

Хабаровский край снабжался газом с проекта "Сахалин-1" с 2005 года в рамках договоров с АО "Дальневосточная генерирующая компания" и АО "Газпром газораспределение Дальний Восток". Изначально соглашение предполагало, что Exxon Neftegas, бывший на тот момент оператором "Сахалин-1", может поставлять потребителям Хабаровского края до 3 млрд кубометров газа.

По распоряжению правительства о доходах от реализации соглашения о разделе продукции (СРП), с сентября 2011 года "Газпром" по проекту "Сахалин-2" получает доходы в натуральной форме - в виде газа. Средства от его реализации при поставках регионам ДФО монополия перечисляет в федеральный бюджет.

При этом 17 октября 2022 года в распоряжение было внесено дополнение, устанавливающее цены на транспортировку газа для Хабаровского края с 1 ноября 2022 года, ранее такие цены устанавливались только для Приморского края и Сахалинской области.

На острове реализуется два нефтегазовых проекта на условиях соглашения о разделе продукции. В настоящее время оба проекта получили новых, зарегистрированных в российской юрисдикции, операторов.

Оператором "Сахалина-2" стало созданное в августе ООО "Сахалинская энергия". Согласно указу президента, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получила долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения остаются на балансе самой "Сахалинской энергии". Японские акционеры Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) решили остаться в проекте. При этом англо-голландская Shell информировала власти России, что не будет входить в состав совладельцев ООО "Сахалинская энергия". Ожидается, что новый акционер вместо Shell будет определен до конца года.

Прежний оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegas Ltd в апреле объявил форс-мажор и начал сокращать добычу нефти на проекте, а в сентябре и вовсе прекратила добычу нефти и газа. В октябре был создан новый оператор проекта - ООО "Сахалин-1" с регистрацией в Южно-Сахалинске. АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получило 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - SODECO и 20% - ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО и зарубежным компаниям дан месяц (до 7 ноября), чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе. После создания нового оператора проекта Exxon Mobil заявила, что полностью покинула Россию.