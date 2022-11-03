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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Смена операторов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" обеспечила газоснабжение Дальнего Востока

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Смена операторов СРП-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволяет реализовать схему бесперебойного обеспечения газоснабжения в Дальневосточном федеральном округе, заявил министр энергетики Николай Шульгинов на совещании у президента.

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"Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" путем перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены операторов", - сказал он.

Хабаровский край снабжался газом "Сахалина-1" с 2005 года. После остановки добычи на проекте Минэнерго создало оперативный штаб, был разработан план по мероприятиям по обеспечению региона газом. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что "Газпром" подает газ в регион из ресурсов Сахалинской области, однако не в требуемом объеме.

Новый оператор "Сахалина-1" пока не называл дату возобновления добычи и поставок газа, остановленных в сентябре бывшим оператором - Exxon Neftegas Ltd.

Новый оператор проекта - ООО "Сахалин-1" с регистрацией в Южно-Сахалинске - был создан в октябре. АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получило 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% принадлежит Exxon Mobil, 30% - SODECO и 20% - ONGC) находится на балансе самого ООО, а зарубежным компаниям дан месяц (до 7 ноября), чтобы подтвердить согласие на получение пропорциональных долей в новом операторе.

После создания нового оператора Exxon Mobil заявила, что полностью покинула Россию.

Минэнерго Сахалин ДФО Николай Шульгинов Сахалин-1 Сахалин-2
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