Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник в основном выросли, однако рынки акций материкового Китая и Гонконга продемонстрировали существенный спад. Гонконгский Hang Seng в понедельник рухнул на 6,4% - до минимума более чем за 13 лет (с апреля 2009 года).

При этом дневное падение индикатора стало максимальным со времен финансового кризиса 2008 года.

Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая в воскресенье в третий раз был избран Си Цзиньпин. Он стал первым китайским лидером, который будет занимать должность председателя КНР три срока подряд.

Экономика Китая в третьем квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%.

Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты.

Розничные продажи в стране в сентябре увеличились на 2,5% относительно того же месяца годом ранее, сообщило также ГСУ. Это минимальные темпы подъема за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал рост на 3,3%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в сентябре неожиданно увеличился, поскольку рост импорта был существенно слабее экспорта. Импорт повысился лишь на 0,3% в годовом выражении, экспорт вырос на 5,7%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1%, второго - на 4%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступили акции интернет-компаний Meituan (-14,8%), Baidu Inc. (-12,2%) и Tencent Holdings Ltd. (-11,4%), а также девелопера Longfor Group Holdings Ltd. (-15,1%).

Бумаги ритейлеров Alibaba Group и JD.com Inc. подешевели соответственно на 11,4% и 13,2%.

Среди компонентов Hang Seng повышение стоимости зафиксировали акции всего шести компаний, включая банк HSBC (+1,3%), девелопера CK Infrastructure Holdings Ltd. (+4,1%) и производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (+2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов уменьшился на 2%.

Подешевели акции таких крупных компаний, как Kweichow Moutai (-7,6%), Contemporary Amperex (-2,2%), East Money Information (-4,4%), BYD (-4%) и China Merchants Bank (-5,3%).

Значение японского индекса Nikkei 225 в понедельник увеличилось на 0,3%.

Наиболее существенно повысились котировки акций транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+3,8%), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+4,1%) и Nippon Yusen K.K. (+3,7%), а также производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+4%).

Южнокорейский индекс Kospi за день прибавил 1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,9%.

В то же время стоимость Hyundai Motor упала на 3,3%. Автопроизводитель в третьем квартале снизил чистую прибыль на 5,1% относительно того же периода прошлого года - до 1,411 трлн вон ($987,3 млн). Аналитики в среднем оценивали ее на уровне 2,403 трлн вон, по данным FactSet. Кроме того, компания ухудшила прогноз продаж на 2022 год до 4,01 млн автомобилей с ранее планировавшихся 4,32 млн.

Крупнейшая в Южной Корее сталелитейная компания Posco Holdings Inc. в июле-сентябре сократила чистую прибыль на 77,2% относительно того же периода прошлого года - до 592 млрд вон ($410,6 млн). Эксперты ожидали в среднем 991,9 млрд вон. Котировки акций сталепроизводителя опустились на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 1,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 2,6% и 1,2% соответственно.

Кроме того, подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,2%, ANZ Bank - на 0,2%, Westpac Banking - на 0,6% и National Australia Bank - на 0,7%.