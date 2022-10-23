Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю переизбрания на пост генерального секретаря ЦК КПК, сообщил сайт Кремля в воскресенье.

"Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой Вами партии", - говорится в опубликованном на сайте поздравлении.

Путин выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене.

"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами. От души желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в Вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия", - отметил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на первом пленарном заседании комитета, состоявшемся в воскресенье.