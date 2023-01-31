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Суд ввел наблюдение в омском нефтетрейдере "Калита" по заявлению кредитора

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Омской области ввел процедуру наблюдения в нефтетрейдере ООО "Калита" (Омск) до 26 мая 2023 года, говорится в материалах суда.

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Процедура введена по заявлению Газпромбанка (ГПБ), требования которого в сумме 148,28 млн рублей включены в третью очередь реестра кредиторов.

Временным управляющим назначен Виталий Гречко.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и малым и средним бизнесом. Компания продает оптовые партии нефтепродуктов более чем в 30 регионах.

Компания с весны 2022 года допускала дефолты и техдефолты при выплатах купонов по облигациям. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах.

Причинами финансовых сложностей "Калита" называла повышение в конце февраля ключевой ставки Банка России, приостановку банками-кредиторами выдачи новых траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

В июне стало известно, что у трейдера нет денег даже на проведение собрания бондхолдеров.

В августе 2022 года "Калита" подала заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России №12 по Омской области. Однако пока компания является действующей.

Калита Газпромбанк Арбитраж Омской области Виталий Гречко
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