Трейдер "Калита" подал заявление о ликвидации юридического лица

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) 18 августа подало заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций эмитента "Регион Финанс".

Также заявления о ликвидации юридического лица подали два оферента "Калиты" – ООО "СтройТехИнвест" и ООО "Транспортные решения".

В настоящее время по всем трем выпускам облигаций компании в обращении зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний держателей облигаций.

В качестве причин неисполнения обязательств "Калита" указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал".

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до ruD со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн руб. с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" (Омск) занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания осуществляет оптовые отгрузки нефтепродуктов более чем в 30 регионах РФ организациям в сфере грузоперевозок, торговли, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, лесного хозяйства.