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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Миллиардер и глава Tesla Илон Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях, пишет MarketWatch со ссылкой на документы, обнародованные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Накануне о возможном закрытии сделки написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, после чего акции Twitter подскочили на 13%, и торги ими были приостановлены. Торги были возобновлены после официального подтверждения информации, и бумаги компании завершили сессию ростом на 22%, до $52 за акцию.

Как следует из документов, Маск предлагает закрыть сделку по цене $54,2 за бумагу. Именно такая сумма фигурировала в изначальном соглашении, достигнутом в апреле. Общая стоимость Twitter тогда была оценена в $44 млрд.

В июле миллиардер внезапно уведомил компанию о намерении разорвать сделку, поскольку он не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. Стороны сделки подали встречные иски, и начало разбирательств в суде штата Делавэр было назначено на 17 октября.

"Маск понял, что он наверняка проиграет дело, - сказал доцент кафедры финансов в Университете Вандербильта Джош Уайт. - Таким образом он сможет сэкономить время и судебные издержки, и в конечном счете избежать поражения в очень публичном разбирательстве".

Несмотря на тяжбу, акционеры Twitter на внеочередном собрании 13 сентября одобрили предложение Маска о покупке компании. Как показали итоги голосования, 98,6% акционеров поддержали сделку.

"Не думаю, что из этой ситуации можно извлечь какие-то уроки. Если ты подписал контракт, суд обяжет тебя выполнить его условия. Юристы Маска наконец донесли до него эту мысль", - написал профессор права юридического факультета Бостонского колледжа Брайан Куинн в комментарии для издания Barron's.

Акции Tesla завершили сессию вторника подъемом на 2,9%.

Twitter Илон Маск SEC
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