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Х5 запустила доставку через "Яндекс.Еду"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - X5 Group запустила доставку через сервис "Яндекс.Еда".

В настоящее время к заказу доступны товары из нескольких магазинов "у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила Х5, владеющая этими торговыми сетями.

К концу года число магазинов X5, доступных в "Яндекс Еде", увеличится до 2,3 тыс., а количество городов, где действует новая услуга, - до 80. Кроме того, к "Яндекс.Еде" подключатся 42 даркстора Х5, которые работают на экспресс-доставку.

В "Яндекс.Еде" доступен весь ассортимент "Пятерочки" и "Перекрестка". Цены, скидки и акции такие же, как в этих магазинах. Стоимость доставки зависит от общей стоимости заказа и текущего спроса. Минимальная сумма заказа для доставки - 500 рублей. Заявленное время доставки курьерам-партнерами "Яндекс.Еды" - около 30 минут.

Сделать заказ можно и через другие сервисы "Яндекса" - "Маркет" и Go.

В августе Х5 начала сотрудничество со "Сбермаркетом" и Delivery Club, который недавно вошел в "Яндекс".

"С подключением "Яндекс.Еды" экспресс-доставка Х5 стала доступна во всех крупных агрегаторах. При этом мы продолжим развивать наши собственные каналы - приложения торговых сетей, где потребителям доступны полный объем скидок и накопление баллов в программе лояльности. Рыночные партнерства в e-grocery становятся важным шагом для ускорения роста всего сегмента, повышают доступность онлайна и доверие потребителя к доставке", - отметила управляющий директор Х5 Digital Лариса Романовская (ее слова процитированы в сообщении).

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. В III квартале 2022 года общие продажи Х5 выросли на 19,5%, до 647,39 млрд рублей, в том числе продажи цифровых бизнесов - на 38,4%, до 14,749 млрд рублей. На конец сентября группа объединяла 20 227 магазинов, в том числе 18 865 магазинов "у дома" "Пятерочка" и 972 супермаркета "Перекресток".

X5 Group Яндекс.Еда
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