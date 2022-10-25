"Яндекс" представил собственный умный телевизор с "Алисой"

Первые устройства поступят в продажу 8 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" презентовал очередное собственное устройство - умный телевизор со встроенным голосовым ассистентом "Алиса".

Как следует из сообщения компании, первые телевизоры поступят в продажу 8 ноября, остальные - в первом полугодии 2023 года.

Их стоимость пока не раскрывается.

Первая партия телевизоров была собрана в Китае, уточнил "Интерфаксу" представитель "Яндекса". "Сейчас идет запуск производства в России, до конца года мы перейдем на локальную сборку", - отметили в компании.

Инвестиции в производство также не раскрываются

Телевизор будет доступен в двух размерах: с диагональю экрана 43 дюйма и 50 дюймов.

До презентации собственного телевизора "Яндекса" уже развивал "Яндекс ТВ" - Smart TV со встроенной "Алисой".

Из релиза компании следует, что отличие между устройствами будет заключаться в том, что умный телевизор будет рекомендовать фильмы и сериалы, основываясь на вкусах пользователя.