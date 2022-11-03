Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Компания обсуждает с правительством ФРГ возможность получить дополнительную помощь от государства

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года германская Uniper SE зафиксировала чистый убыток в 40 млрд евро на фоне сокращения поставок российского газа, говорится в пресс-релизе компании.

Ей пришлось закупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам, чтобы выполнить обязательства перед клиентами после снижения поставок из России с июня. Соответствующие издержки составили 10 млрд евро.

"Это оставило тяжелый след на наших финансовых результатах. Внедрение пакета стабилизации бизнеса компании является нашим главным приоритетом", - заявила финдиректор Uniper Тиина Туомела.

Компания также зарезервировала 31 млрд евро на покрытие будущих убытков, связанных с необходимостью замещения российского газа, а также от изменения стоимости деривативов.

Убыток Uniper без учета разовых факторов в январе-сентябре составил 3,2 млрд евро по сравнению с прибылью в 487 млн евро годом ранее.

В сентябре правительство Германии, руководство Uniper SE и ее материнской компании Fortum согласовали меры стабилизации бизнеса энергокомпании, в том числе вливание 8 млрд евро в ее капитал. В результате соглашения доля государства в Uniper достигнет 99%.

В пресс-релизе Uniper отмечается, что любая дальнейшая помощь будет оказываться компании за счет дополнительных государственных мер.

"Правительство ФРГ и Uniper в настоящее время занимаются окончательным согласованием деталей этих дополнительных стабилизационных мер", - отмечают в компании.

С начала 2022 года капитализация Uniper упала на 93%.