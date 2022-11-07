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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Суд принял заявление ПСБ о банкротстве головной компании OR Group

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял заявление Промсвязьбанка (ПСБ) о банкротстве ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group) и возбудил соответствующее производство, следует из материалов суда.

Заседание назначено на 19 января 2023 года.

В середине октября заявление о признании банкротом ПАО "ОРГ" подавало микропредприятие ООО "ЛайнСтар" (Владимир). ООО инициировало банкротство головной компании группы, основываясь на решении Арбитражного суда Московской области об удовлетворении иска к ПАО "ОРГ" о взыскании 800 тысяч рублей задолженности и 22,5 тысячи рублей процентов в августе текущего года.

Однако в сентябре ПСБ подал в Десятый арбитражный апелляционный суд жалобу на это решение суда.

"Жалоба ПАО "Промсвязьбанк" (. . .) мотивирована недействительностью спорного договора от 11 октября 2021. При этом, по мнению заявителя апелляционной жалобы, обжалуемым судебным актом нарушаются его права как кредитора ПАО "ОРГ"", - говорится в определении суда.

В настоящее время Арбитражный суд Москвы принял заявление ПСБ о признании сделки между ООО "ЛайнСтар" и ПАО "ОРГ" недействительной, заседание назначено на 15 декабря. При этом до вступления в законную силу судебного акта по данному делу суд приостановил разбирательство о взыскании с "ОРГ" 800 тысяч рублей в пользу "ЛайнСтара".

Арбитражный суд Москвы также возвратил "ЛайнСтару" заявление о банкротстве ПАО "ОРГ", так как решение суда, на основании которого были предъявлены требования кредитора, не вступило в законную силу.

Ранее, как сообщалось, в суды поступили заявления о признании банкротом основателя OR Group Антона Титова, и компаний группы: ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group), ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания).

OR Group (прежнее название - "Обувь России") 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций). До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы 8 исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальной стоимости облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01. На данный момент ООО "ОР" оспаривает это решение суда, следующее заседание назначено на 14 ноября.

OR Group Обувь России Мосбиржа Промсвязьбанк Арбитражный суд Москвы ЛайнСтар
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