Владимирское микропредприятие инициировало банкротство OR Group

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск микропредприятия ООО "ЛайнСтар" (Владимир) о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group), следует из материалов суда.

На данный момент заявление не принято к производству.

Согласно картотеке арбитражных дел, в августе 2022 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск "ЛайнСтара" к ПАО "ОРГ" о взыскании 800 тыс. рублей задолженности и 22,5 тыс. рублей процентов. При этом в сентябре Промсвязьбанк подал апелляционную жалобу на это решение суда. Следующее заседание по делу назначено на 27 октября.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ОР" (эмитент облигаций группы) от новосибирского "ТЭК-Магистраль", а также Александра и Юлии Зозулей.

Предприниматель Юлия Зозуля также подала в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО "Арифметика" из-за задолженности в 309,37 тыс. рублей. О вступлении в дело также ходатайствовал Александр Зозуля.

Помимо этого, Арбитражные суды Москвы и Новосибирской области зарегистрировали иски от ООО "ЧОП "Брест плюс" о признании банкротами специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров компании группы ООО "Дизайн Студия" и актива группы - обувной фабрики S-Tep (ООО "Фабрика "С-Теп", сумма требований - 837 тыс. рублей).

На данный момент все заявления не приняты к рассмотрению.

Промсвязьбанк хочет обанкротить

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР". Соответствующие сообщения были опубликованы на "Федресурсе". Также банк планирует обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом компаний группы - ООО "Арифметика", ООО "Дизайн Студия" и обувной фабрики S-Tep.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07 в середине июля 2022 года. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако, в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

"ПСБ неоднократно в течение 2020-2021 годов оказывал содействие в урегулировании задолженности OR Group и предпринимал меры поддержки компании. В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов. Однако данная договоренность компанией не исполнена. В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка.

Ситуация в OR Group

OR Group (прежнее название "Обувь России") 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций - Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальная стоимость облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.