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Владимирское микропредприятие инициировало банкротство OR Group

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск микропредприятия ООО "ЛайнСтар" (Владимир) о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group), следует из материалов суда.

На данный момент заявление не принято к производству.

Согласно картотеке арбитражных дел, в августе 2022 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск "ЛайнСтара" к ПАО "ОРГ" о взыскании 800 тыс. рублей задолженности и 22,5 тыс. рублей процентов. При этом в сентябре Промсвязьбанк подал апелляционную жалобу на это решение суда. Следующее заседание по делу назначено на 27 октября.

ЭкономикаПромсвязьбанк решил инициировать банкротство OR GroupЧитать подробнее

Кроме того, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска о признании несостоятельным (банкротом) ООО "ОР" (эмитент облигаций группы) от новосибирского "ТЭК-Магистраль", а также Александра и Юлии Зозулей.

Предприниматель Юлия Зозуля также подала в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО "Арифметика" из-за задолженности в 309,37 тыс. рублей. О вступлении в дело также ходатайствовал Александр Зозуля.

Помимо этого, Арбитражные суды Москвы и Новосибирской области зарегистрировали иски от ООО "ЧОП "Брест плюс" о признании банкротами специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров компании группы ООО "Дизайн Студия" и актива группы - обувной фабрики S-Tep (ООО "Фабрика "С-Теп", сумма требований - 837 тыс. рублей).

На данный момент все заявления не приняты к рассмотрению.

Промсвязьбанк хочет обанкротить

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР". Соответствующие сообщения были опубликованы на "Федресурсе". Также банк планирует обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом компаний группы - ООО "Арифметика", ООО "Дизайн Студия" и обувной фабрики S-Tep.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07 в середине июля 2022 года. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако, в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

"ПСБ неоднократно в течение 2020-2021 годов оказывал содействие в урегулировании задолженности OR Group и предпринимал меры поддержки компании. В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов. Однако данная договоренность компанией не исполнена. В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка.

Ситуация в OR Group

OR Group (прежнее название "Обувь России") 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций - Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".

ЭкономикаOR Group допустила дефолты при выплате очередных купонов по двум выпускам облигацийЧитать подробнее

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальная стоимость облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.

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