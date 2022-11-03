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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Большинство владельцев бондов OR Group согласились с увеличением срока обращения бумаг до 15 лет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) подвело итоги предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО), в котором приняли участие владельцы 300,4 тыс. бумаг, говорится в сообщении компании.

Большинство владельцев облигаций (42%) поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация – в последние три года ежемесячно по 2,8%.

За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ" высказалось 34% держателей бумаг. По оценкам OR Group, после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.

За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников собрания. Купон выплачивается ежемесячно. Этот вариант предполагает амортизацию в последние два года ежеквартально по 12,5%.

"В рамках преОСВО была проделана большая работа по информированию инвесторов и верификации их данных. Результаты этого этапа призваны повысить шансы успешного проведения ОСВО. В настоящий момент группа оценивает целесообразность проведения общего собрания владельцев облигаций, работает с контрагентами и выстраивает дальнейшую стратегию", - сообщает эмитент.

В январе 2022 года OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако позже допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

Ранее сообщалось, в июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. Компания оспорила это решение в апелляции.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы 8 исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков - о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальной стоимости облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.

В октябре стало известно, что ВТБ и Сбербанк обратились в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании ООО "ОР" банкротом.

OR Group – торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.

OR Group
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