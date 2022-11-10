Тинькофф банк рассматривает несколько сделок M&A

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Тинькофф банк рассматривает несколько сделок M&A в комплементарных для группы сферах, готов покупать кредитные портфели, сообщил журналистам в кулуарах Finopolis председатель правления банка Станислав Близнюк.

"Мы всегда готовы к покупкам и смотрим. Это касается и кредитных портфелей. С ликвидностью, с достаточностью капитала все хорошо, поэтому мы готовы к покупкам", - сказал Близнюк.

"Также мы смотрим несколько M&A... Мы к этому открыты, потому что мы себя чувствуем в этой части стабильно", - добавил глава Тинькофф банка.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки железнодорожных и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".