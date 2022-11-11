Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу утром, рубль стабилен после заметного укрепления накануне, ожидает новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,535 руб./$1 (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 70,84 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,3 коп. - до 8,394 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль показывает боковую динамику, несмотря на рост мировых рынков капитала, поскольку отыграл этот позитив накануне. Нефтяные котировки практически не меняются, показывая слабый подъем.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,9 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,7 за баррель, что на 0,27% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг взрывным ростом, продемонстрировав самый существенный подъем с 2020 года, на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря. Рынки закладывают в текущие котировки повышение размера процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на ближайшем заседании.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на торгах в пятницу также растут: японский Nikkei 225 поднимается на 2,68%, гонконгский Hang Seng - на 5,51%, южнокорейский Kospi - на 2,96%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 2,69%, китайский CSI 300 - на 2,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 не изменился.