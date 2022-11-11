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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денег в сфере общепита

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денег в сфере общепита
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной налоговой службы (ФНС) позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита, сообщается на сайте налоговой службы.

В основе выявленной схемы была замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных, как правило, выступали компании, располагающие терминалами приема наличных.

Использование такой схемы позволяло предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС. Ее применение также давало возможность выплачивать сотрудникам "серую" заработную плату, уходить от зарплатных налогов и сборов.

ФНС
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