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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Финансирование инвестпрограммы "Россетей" в 2022 году достигнет 425 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Объем финансирования инвестпрограммы по "дочерним" компаниям группы "Россети" в 2022 году составит около 425 млрд рублей, сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин на совещании о подготовке к осенне-зимнему периоду.

По его словам, это на 100 млрд рублей больше уровня 2021 года.

Как говорится в его презентации, за январь-октябрь финансирование составило 281 млрд рублей, по оперативным данным.

В 2022 году "Россети" планируют ввести 18 668 км ЛЭП (уже введены 14 728км) и 6,25 тысячи МВА трансформаторных мощностей (уже введены 4069 МВА).

"Планируем обеспечить все вводы в соответствии с утвержденными программами", - подчеркнул Рюмин.

Россети Андрей Рюмин
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