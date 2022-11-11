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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Правительство утвердило на 2023 год индексацию грузовых ж/д тарифов на 8%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило предложения ФАС России по индексации грузовых ж/д тарифов на следующий год на 8%.

Соответствующее правительственное распоряжение от 10 ноября №3416-р опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Также правительство утвердило изменение тарифов на перевозку руд и железных концентратов при расстоянии перевозки свыше 5 тыс. км при перевозках на экспорт через сухопутные погранпереходы (вместо коэффициента 0,865 устанавливается коэффициент 1,3) и продление неприменения понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля до 31 декабря 2023 г. включительно.

Вместе с тем, правительство установило на 2025 г. допиндексацию на капремонт пути на 7%.

Как сообщалось, тарифные предложения ФАС были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 3 ноября.

РФ ФАС
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