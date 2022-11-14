Краснодарский край собрал рекордный урожай винограда

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краснодарский край, ведущий регион по выращиванию винограда в РФ, завершил уборку агрокультуры, собрав 280 тысяч тонн, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Это рекордный урожай за всю историю Кубани. Почти 75% всей ягоды приходится на Темрюкский район. Остальное собрали в Анапе, Новороссийске, Крымске и Геленджике. До этого самым урожайным считался 1986 год. Тогда аграриям удалось собрать 263 тыс. тонн ягоды. Достичь рекордных показателей в этом году удалось за счет новых плантаций – четыре года назад в крае заложили 2 тыс. гектаров виноградников", - написал Кондратьев.

В настоящее время общая площадь виноградников на Кубани превышает 28 тыс. га, это 30% всех виноградников в РФ.

В крае производят более 20 млн декалитров винодельческой продукции, что составляет практически половину потребности вина в стране, добавил губернатор.

В этом году из краевого бюджета на развитие виноградарства было выделено 731 млн рублей.

В начале ноября Кондратьев сообщал, что валовой сбор винограда в регионе составил 240 тыс. тонн.

По итогам 2021 года валовой сбор агрокультуры в Краснодарском крае составил 180 тыс. тонн. Таким образом, в этом году урожай вырос в 1,55 раза.