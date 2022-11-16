Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Brent подешевела до $92,3 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова снижаются на волатильных торгах среды, несмотря на данные, указавшие на более существенное, чем ожидалось, падение запасов в США.

К 18:59 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,56 (1,66%), до $92,3 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,94 (2,23%), до $84,98 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,4 млн баррелей - до 435,36 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей и составили 207,94 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тысяч баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тысяч б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, Москве необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Brent WTI США Минэнерго МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития объяснило, почему спад ВВП в III квартале оказался лучше прогноза

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

К эксперименту по курортному сбору подключат Петербург и "Сириус"

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 823 млрд руб.

Минфин разместил на аукционе рекордный объем ОФЗ-ПК на 750 млрд руб. по номиналу

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Toyota начала увольнять сотрудников российского автозавода

Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам

Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });