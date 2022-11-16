Brent подешевела до $92,3 за баррель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова снижаются на волатильных торгах среды, несмотря на данные, указавшие на более существенное, чем ожидалось, падение запасов в США.

К 18:59 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,56 (1,66%), до $92,3 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,94 (2,23%), до $84,98 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,4 млн баррелей - до 435,36 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей и составили 207,94 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тысяч баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тысяч б/с.

Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, Москве необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.