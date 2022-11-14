Цены на нефть перешли к снижению на фоне укрепления доллара

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:14 по Москве подешевели на $0,61 (0,64%) - до $95,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,68 (0,76%) - до $88,28 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 2,5%, WTI - на 2,9% после сообщения о сокращении массового тестирования людей на коронавирус в Китае, а также о роспуске "карантинных лагерей".

В субботу власти КНР заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

Тем временем рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет почти на 0,9%, что является негативным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.

"Укрепление доллара давит на нефть и сырьевой рынок в целом, - сказал Уоррен Паттерсон из ING. - Также можно сказать, что оптимизм рынка зашел слишком далеко в пятницу на новостях об ослаблении антикоронавирусных мер в Китае".