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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

"СИБУР" осуществил раздельную выплату купона по евробондам-2023

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "СИБУР" осуществил раздельную выплату купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 году.

Держателям евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, средства перечислены напрямую, остальная часть суммы получена эмитентом еврооблигаций для дальнейшего распределения основным платежным агентом среди инвесторов, владеющих долговыми бумагами, через иностранную инфраструктуру, сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.

Общая сумма купонного платежа по евробондам-2023 составляет около $3,3 млн, дата выплаты приходилась на 5 октября. Sibur Securities отмечает, что выплата произведена в течение допустимого льготного периода.

Ранее в ноябре "СИБУР" получил согласие держателей всех трех находящихся в обращении выпусков еврооблигаций на использование альтернативных вариантов выплат.

На прошлой неделе компания сообщила, что осуществила раздельную выплату купона по еврооблигациям с погашением в 2024 году, платеж был также произведен в рамках допустимого grace-периода.

По данным самой компании, сейчас в обращении находятся еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.

Sibur Securities DAC СИБУР
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