"СИБУР" довнес средства для платежа по евробондам, до инвесторов выплаты пока не дошли

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "СИБУР", разделивший платеж по евробондам-2025, чтобы довести выплаты до инвесторов, чьи права учитываются российским НРД, довнес средства, но до инвесторов купонный доход пока так и не дошел, следует из сообщения эмитента еврооблигаций - SIBUR Securities DAC.

Купон по этому выпуску еврооблигаций "СИБУР" должен был выплатить 8 июля. Компания напоминает, что 7 июля проинструктировала доверительного управляющего (trustee) и основного платежного агента по евробондам, Citibank, о том, что купонный платеж должен быть распределен между всеми категориями инвесторов за исключением группы держателей, чьи права на ценные бумаги учитываются НРД. Эмитент получил соответствующую сумму платежа для обеспечения своевременной выплаты процентов по евробондам, отмечает компания. При этом для формального соблюдения договора о доверительном управлении эмитент уведомил trustee о том, что такой платеж может рассматриваться как "потенциальное событие дефолта".

По сообщению SIBUR Securities, 20 июля для соблюдения условий выпуска еврооблигаций эмитент получил дополнительный объем средств, "эквивалентный сумме процентов, подлежащей распределению между держателями, которые не были упомянуты в инструкции эмитента от 7 июля". Средства были получены на восьмой рабочий день льготного периода, который составляет 10 рабочих дней, о чем доверительный управляющий был уведомлен 21 июля, говорится в сообщении.

Однако, по данным SIBUR Securities, на текущий момент основной платежный агент так и не приступил к распределению средств среди инвесторов, в том числе и тех денег, которые были переведены ранее, в связи с комплаенс-проверками.

Ранее эмитент сообщал, что принял решение разделить платеж по евробондам-2025 для его соответствия российскому законодательству.

По указу президента от 5 июля, российские заемщики обязаны обеспечить исполнение обязательств по еврооблигациям перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"СИБУР" был первой компанией, платеж по евробондам которой должен был быть произведен по новым правилам.

До последнего времени у российских заемщиков не было единой схемы выплат по еврооблигациям в условиях санкционных ограничений и связанных с ними инфраструктурных проблем. Часть из них продолжала осуществлять платежи в валюте, однако такие выплаты доходят только до иностранных держателей бумаг, поскольку международные расчетные системы прекратили перечисление платежей в адрес российского НРД. Часть компаний и банков начали платить по евробондам в рублях, в основном это заемщики, оказавшиеся под какими-либо санкциями и не имеющие возможности использовать для платежей международную инфраструктуру. Еще ряд заемщиков на текущий момент не осуществляют никаких выплат по еврооблигациям, ссылаясь на отсутствие технической возможности это делать из-за санкций.