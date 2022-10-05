"СИБУР" аннулирует евробонды трех выпусков общим номиналом $530 млн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "СИБУР" намерен аннулировать принадлежащие ему собственные еврооблигации трех выпусков общим номинальным объемом $530,2 млн, говорится в сообщении Sibur Securities DAC, выступающей эмитентом евробондов.

По состоянию на 4 октября "СИБУРу" принадлежали еврооблигации с погашением в 2023 году номиналом $328,9 млн, с погашением в 2024 году - номиналом $128,3 млн, с погашением в 2025 году - номиналом $73 млн.

В отношении всех выкупленных евробондов 4 октября были направлены заявления об их аннулировании в адрес регистратора и основного платежного агента, говорится в сообщении.

21 сентября "СИБУР" выкупил и направил заявление на аннулирование евробондов-2024 номинальным объемом $3 млн, сообщила также компания.

Ранее Sibur Securities DAC сообщала о проблемах в доведении купонного платежа по евробондам компании с погашением в 2025 году. Купон по этому выпуску еврооблигаций "СИБУР" должен был выплатить 8 июля. Для исполнения президентского указа, который обязывает российских заемщиков обеспечить доведение платежей до владельцев, чьи права учитываются российскими депозитариями, компания разделила платеж и перевела платежному агенту сумму, необходимую для выплаты купона всем категориям инвесторов, за исключением тех, чьи права учитываются НРД.

В конце июля эмитент сообщил, что "СИБУР" для выполнения условий документации довнес средства для выплаты купона, однако основной платежный агент так и не приступил к распределению средств среди инвесторов, в том числе и тех денег, которые были переведены ранее, в связи с комплаенс-проверками.

В конце сентября компания должна была выплатить купон по выпуску с погашением в 2024 году, был ли осуществлен этот платеж и в какой форме, "СИБУР" публично пока не раскрывал.