ЦБ призвал инвесторов не доверять рекомендациям в анонимных телеграм-каналах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Розничным инвесторам нужно внимательно следить за источниками рыночной информации, на основе которой они принимают решения, и не доверять анонимным рекомендациям, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"Сегодня в социальных сетях куча разных советов, как правильно инвестировать, как много заработать. Очень часто этот совет начинается примерно так: "Я заработал миллиарды на фондовом рынке. И сейчас я вам расскажу, как заработать еще больше денег. Имя свое я вам не раскрою, потому что я слишком известен, чтобы говорить о нем вслух, но следуйте за мной, и будет вам счастье". Что будет - вопрос другой, но, я думаю, что вряд ли заработать, скорее - потерять", - сказал Мамута в четверг, выступая на конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам "Финатлон форум" в Москве.

"Очень много информации анонимной, откровенно ложной, ведущей не туда. Но все это так красиво продается и упаковывается, что, к сожалению, многие на это ведутся", - отметил Мамута. Он призвал внимательно следить за источниками информации.

"Доверять анонимным телеграм-каналам вообще нельзя. Доверять людям, которые, скажем так, явно вас склоняют к чему-то одному - инвестируйте туда-то... (тоже не следует - ИФ)", - заявил глава службы ЦБ.

Потенциальным инвесторам нужно быть "более сдержанными, проверять источник и желательно пользоваться только теми ресурсами в интернете, которые действительно проверены", сказал Мамута. Это относится и к вложениям в альтернативные инструменты, набирающие популярность: "Очень много хайпа, связанного с криптой, с какими-то еще непонятными историями. Это все нравится молодежи, крипта - это очень здорово, весело, только когда она валится на 50% за неделю, это уже не так весело людям, которые вложили в нее большие деньги".