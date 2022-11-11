ЦБ РФ продолжает обсуждать создание фонда компенсации инвесторам, чьи активы заморожены

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU -ЦБ РФ продолжает обсуждать идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Продолжаем обсуждать. У нас продолжает вестись внутренняя дискуссия на этот счёт", - сказал Чистюхин в пятницу журналистам в кулуарах Finopolis.

"Есть ряд существенных вопросов, связанных в этой части как с международной повесткой, так и с подходами к внутреннему регулированию", - отметил первый зампред ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что ЦБ обсуждает идею создания фонда компенсации потерь инвесторам, чьи активы были заморожены. По ее словам, этот фонд мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и пополняться за счет доходов, поступающих от замороженных Россией активов нерезидентов.

Минфин РФ считает, что было бы правильнее обсуждать идею добровольного обмена замороженных активов российских участников за рубежом на замороженные Россией активы нерезидентов, сообщил ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

На вопрос о разногласиях ЦБ и Минфина по теме помощи российским инвесторам с замороженными активами Чистюхин ответил, что нужно дождаться предметных предложений.

"Для того, чтобы нам с коллегами из Минфина качественно обсудить этот вопрос, нам надо выйти не с общим предложением, а с проработанным подходом. Мы пока этого не сделали", - отметил он.