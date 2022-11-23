Власти Эстонии сообщили о заморозке российских активов на десятки миллионов евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти Эстонии совместно с Евросоюзом обсуждают возможность использования замороженного российского имущества в пользу Украины, в республике заморожены связанные с РФ активы на десятки миллионов евро.

"Рассчитать точную стоимость замороженных активов практически невозможно. В частности, средства заморожены в кредитных организациях, финансовых учреждениях, на банковских счетах. Там речь идет примерно о 11,7 млн евро. Второй пункт - средства на замороженных счетах предоплаты в Налогово-таможенном департаменте. Там мы говорим примерно о 8,4 млн", - сообщила глава отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус порталу ERR в среду.

По ее словам, сумма замороженных активов постоянно меняется. Например, компании могут использовать замороженные средства для оплаты расходов, необходимых для обеспечения безопасного хранения "замороженных" товаров, таких как химикаты. Еще сложнее оценить стоимость активов предприятия в совокупности, заявила Аус.

Отмечается, что налогово-таможенный департамент Эстонии провел более 35 тыс. проверок в рамках контроля за соблюдением санкционного режима, было выявлено почти 1,3 тыс. нарушений. Например, нарушения касаются попыток вывоза в Россию наличных евро (запрещено Еврокомиссией), дорогой электроники и т.д. Многие товары возвращаются, но довольно много остается на хранении или конфискуются.

Решение об использовании замороженных российских активов не принято, но на Западе вновь обсуждают, можно ли часть этих средств использовать для компенсации ущерба Украине, нанесенного в результате военных действий, пояснили изданию эстонские эксперты.

Начальник таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна заявила, что подобные решения в любом случае будут приниматься Эстонией совместно с другими государствами-членами ЕС, поскольку санкционная политика, проводимая эстонским государством, является частью санкций Евросоюза.