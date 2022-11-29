Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России находится в контакте с участниками рынка, которые пытаются решить проблему заблокированных из-за санкционных ограничений активов, но радикального вмешательства в ситуацию не планирует.

С начала марта на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в международных расчетно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream были заблокированы ценные бумаги и денежные средства в различных валютах, напомнил ЦБ в "Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023 г. и период 2024 и 2025 гг." (документ опубликован во вторник).

"В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам", - сказано в документе.

При этом Банк России "не рассматривает выкуп заблокированных активов", подчеркивает регулятор.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр нефти Венесуэлы сообщил о скором подписании контрактов с Chevron

НРД получил отзыв Совета ЕС на заявление об оспаривании включения в санкционный список

Минфин уточнил исполнение бюджета за 9 месяцев с 55 млрд руб. до более 200 млрд руб.

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

ФАС получила ходатайство о приобретении Lamoda от немецкой компании

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

В "Газпроме" констатировали разочарование Европы в биржевом ценообразовании на газ

В "Газпроме" констатировали разочарование Европы в биржевом ценообразовании на газ

Новак сообщил об обсуждении с Китаем системы расчетов без использования SWIFT

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Новак назвал неприемлемым потолок цен на нефть и подтвердил планы работать только по рынку

Молдавия возобновила реверс газа на Украину

Молдавия возобновила реверс газа на Украину
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });