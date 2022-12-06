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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в ноябре выросло на 470 тысяч

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в ноябре увеличилось на 470 тысяч, до 22,6 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи.

Для сравнения: в октябре прирост этого показателя также составил 470 тыс., в сентябре - 456 тыс., в августе - 421 тыс., в июле - 385,9 тыс., в июне - 629,2 тыс.

Всего физлица на конец октября открыли 37,9 млн счетов.

Сделки на фондовом рынке в ноябре, как и в октябре, совершили 2,1 млн человек.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в ноябре увеличилось на 52 тыс.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи" в ноябре и октябре 2022 г.:

Ноябрь Октябрь
Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 22,6 млн 22,2 млн
Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 2,1 млн 2,1 млн
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 80,2 % 79,3 %
Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 24,3 % 23,6 %
Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 28,9 % 26,2 %
Доля частных инвесторов на срочном рынке 68,4 % 74,5 %
Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,7 млн 5,7 млн
Оборот по ИИС с начала года 1,6 трлн руб. 1,5 трлн руб.
Доля операций с акциями в обороте по ИИС 88,7 % 88,9 %
Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 4,3 % 4,1 %
Доля операций с биржевыми фондами в обороте по ИИС 7 % 7 %

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в ноябре были акции "Газпрома" (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (11,9%), "Норникеля" (9,7%), "Яндекса" (5,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%), акции "Роснефти" (5%), МТС (4,1%) и "НОВАТЭКа" (4%).

В ноябре в топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (22%), фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (17%), на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (10,7%) и SBMX (9,8%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (8,1%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (7,9%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (7,4%), фонд инвестиций в золото TGLD (7,4%), в активы денежного рынка AKMM (5,2%) и фонд на Индекс корпоративных облигаций "Московской биржи" OBLG (4,4%).

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