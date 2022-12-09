Производитель полупроводников Broadcom увеличил выручку на 21% в IV финквартале

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также объявила о возобновлении программы выкупа акций и о повышении квартальных дивидендов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, который завершился 31 октября, составила $3,31 млрд, или $7,83 в расчете на акцию, по сравнению с $1,91 млрд, или $4,45 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до $10,45 с $7,81 на акцию.

Выручка выросла на 21%, до $8,93 млрд против $7,41 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль в $10,28 на акцию при выручке в $8,9 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom подскочила в минувшем квартале на 26% и составила $7,09 млрд, в то время как в сегменте разработки программного обеспечения для инфраструктурных решений продажи выросли на 4% - до $1,84 млрд.

Эксперты в среднем ожидали эти показатели на уровне $7,04 млрд и $1,86 млрд соответственно.

Руководство Broadcom не стало давать конкретный прогноз прибыли и выручки на текущий финансовый год, однако спрогнозировало, что выручка в первом финквартале составит порядка $8,9 млрд, увеличившись примерно на 15% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предусматривает этот показатель на уровне $8,78 млрд.

Тем временем в сообщении компании говорится, что совет директоров одобрил повышение квартальных дивидендов на 12%, до $4,6 на акцию, и возобновление программы выкупа акций объемом $13 млрд.

Котировки акций Broadcom на дополнительных торгах в четверг выросли на 3,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 20,2% - до $216 млрд. Фондовый индекс Nasdaq за этот период потерял 29,2%.