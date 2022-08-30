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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти может ввести простой из-за дефицита сырья

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Завод финского производителя шин Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области может приостановить работу из-за нехватки необходимого сырья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского подразделения Nokian Tyres.

"В настоящее время завод Nokian Tyres во Всеволожске работает и будет продолжать работать. Но в связи с нехваткой сырья возможны вынужденные простои предприятия", - сказал представитель российского подразделения.

Nokian Tyres в июне заявил об уходе из России из-за ситуации на Украине. В компании добавили, что рассматриваются различные сценарии ухода, в том числе переговоры с потенциальными инвесторами, а также локализация всех процессов и систем, обеспечивающих работу предприятия.

В понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Nokian Tyres ищет покупателя на свой завод в Ленинградской области. По данным газеты, в настоящее время на актив есть несколько претендентов, в том числе структуры, близкие к "Татнефти", а также владелец группы AEON Corporation Роман Троценко.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor. Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

Nokian Tyres Всеволожск Ленинградская область
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