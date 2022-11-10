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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Назначен новый директор завода "Нокиан Тайерс" во Всеволожске

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Нокиан Тайерс" (управляет шинным заводом во Всеволожске Ленинградской области) и ООО "Нокиан шина" (занимается продажей шин) с 8 ноября назначен Петр Золотарев, сообщается в ЕГРЮЛ.

По данным из открытых источников, Золотарев в 1999-2004 годах занимал различные руководящие должности в ООО "ЮКОС-Москва". С 2005 по 2007 года он возглавлял АО "Русские машины". В 2007-2009 годах он был гендиректором АО "Амтел-Фредештайн", а в 2010-2011 годах - гендиректором ООО УК "Росводоканал". В 2016 перешел на должность старшего вице-президента во Внешэкономбанк, а с 2017 по 2018 годы являлся заместителем председателя банка.

Прежним гендиректором "Нокиан Тайерс" и "Нокиан шина" был Андрей Пантюхов, который работал в финском шинном концерне Nokian Tyres с 2004 года.

Nokian Tyres летом 2022 года сообщил, что уйдет из России.

В конце октября стало известно, что компания продает российские активы "Татнефти". Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро (она может быть уточнена в зависимости от ряда факторов, включая размер оборотного капитала, средств на счетах, обменных курсов). Срок закрытия сделки стороны не прогнозируют: необходимость получения разрешений российских регуляторов создает существенную неопределенность в этом вопросе.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

У "Татнефти" был собственный шинный бизнес, но в этом году компания продала его "Татнефтехиминвест-холдингу" - структуре, координирующей деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана.

Nokian Tyres Финляндия Всеволожск Ленинградская область Татнефть Нокиан Тайерс Петр Золотарев ЮКОС
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