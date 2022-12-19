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"Альфа-банк" установил объем размещения облигаций в размере 800 млн юаней

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Альфа-банк установил объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-20 в размере 800 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 4,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,04% годовых.

Сбор заявок прошел 19 декабря с 11:00 до 16:00 по московскому времени. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,00-4,10% годовых, а объем размещения планировался в размере до 2 млрд юаней. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано на 22 декабря.

Альфа-банк стал первым коммерческим банком с юаневым выпуском облигаций, до сих пор из кредитных организаций их размещал только межгосударственный ЕАБР.

Московская биржа 12 декабря зарегистрировала два двухлетних выпуска облигаций банка серий 002Р-19 и 002Р-20, номинированных в юанях. Номинал одной облигации обеих серий - 1 тыс. юаней.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 154,9 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций, включая структурные и субординированные, на 6,7 млрд рублей.

Альфа-банк
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